Экс-чемпион мира по боксу призвал не сбрасывать со счетов Тима Цзю

Бывший чемпион мира и действующий обозреватель бокса Крис Алгиери призвал не списывать со счетов Тима Цзю после его недавнего поражения в бою с Бахрамом Муртазалиевым.

«В наши дни бойцы предпочитают не рисковать. Они держатся за свои нолики в графе поражений. Да и болельщики требуют от них быть идеальными. А зря. Ведь именно из-за этого бойцы часто боятся принимать рискованные поединки. Да и промоутеры тоже. Ведь фанаты списывают со счетов буквально после первой же неудачи. Я прям вижу заголовки типа: «Тим Цзю уже полностью пробитый?»

Считаю, что он шикарно выглядел против Фундоры до того момента, пока не получил то страшное рассечение локтем. И даже после этого он хорошо дрался 11 раундов, хотя почти ничего не видел, так как кровь заливала глаза. Тим дрался с убийцей. Думаю, сейчас стоит говорить не о «пробитом» Цзю, а о том, насколько хорош Муртазалиев.

Цзю не стоило принимать этот бой? Стоп. А почему он принял этот бой? Верно, потому что на кону был титул. При чём тут плохой матчмейкинг? Это титульный бой! А если ты хочешь быть чемпионом, если веришь, что ты лучший в дивизионе, то хватаешься за все возможности, а не ждёшь подходящего шанса. Ты не думаешь о том, удобный соперник или нет. Известный он или не очень. Ты думаешь о том, что у него есть титул, а у тебя нет. И всё. На этот раз у Тима не получилось. Но поверьте, что после этого сильные мира сего будут смотреть на него по-другому», — приводит слова Алгиери vRINGe.com.

Напомним, в ночь с 19 на 20 октября в Орландо (США) Муртазалиев победил Цзю техническим нокаутом в третьем раунде и впервые защитил свой титул чемпиона мира по версии IBF.

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