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UFC представил обновлённый рейтинг бойцов

UFC представил обновлённый рейтинг бойцов
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Бойцовский промоушен UFC обновил рейтинги бойцов, которые выступают под его эгидой. В этот раз произошло несколько изменений, ознакомиться с которыми предлагает «Чемпионат».

Американец Макс Холлоуэй, выступающий в лёгком дивизионе, поднялся сразу на три позиции и теперь занимает восьмое место. Спортсмен из Казахстана Асу Алмабаев, выступающий в легчайшем весе, улучшил своё положение сразу на семь позиций и теперь располагается на 14-м месте.

Американские бойцы Роб Фонт (легчайший вес), Энтони Эрнандес (средний вес) и Кайла Харрисон (женский P4P) поднялись на одну строчку.

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

Фото: UFC

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