Леннокс Льюис назвал условие для реванша с Майком Тайсоном

Прославленный британский боксёр Леннокс Льюис заявил, что готов дать реванш легендарному американцу Майку Тайсону. По словам Льюиса, окончательное решение он примет после поединка Тайсона с Джейком Полом, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск в Арлингтоне (США).

«Давайте для начала посмотрим, как Майк будет выглядеть в предстоящем бою. А уже после этого я дам окончательный ответ», — сказал Льюис на канале TMZSports в YouTube.

Напомним, поединок между Льюисом и Тайсоном проходил летом 2002 года. Победу нокаутом в восьмом раунде добыл Леннокс. Всего на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. В активе Льюиса 41 победа, два поражения и одна ничья.

Майк Тайсон продолжает готовиться к бою с Джейком Полом: