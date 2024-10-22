Чемпион RCC Hard Саратов и чемпион Top Dog Гаджиев проведут кулачный бой на RCC Hard 11

Чемпион RCC Hard Андрей Саратов и чемпион Top Dog Наби «Ганнибал» Гаджиев проведут пятираундовый поединок на голых кулаках. Противостояние состоится 9 ноября в Тюмени. Спортсмены сразятся в главном карде турнира RCC Hard 11 и будут предвосхищать ещё один громкий бой — Гаджи Автомат — Олег Фомич.

Бой пройдёт в ринге и будет носить рейтинговый характер, а не объединительный. Это первое официальное противостояние чемпионов дружественных организаций.

Кроме того, поединок в полулёгком весе проведут Виктор Баталов и Шохрух Джиянов. Спортсмены сразятся за титул чемпиона RCC Hard.

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