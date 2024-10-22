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Кормье отреагировал на слова Хабиба о себе и Джоне Джонсе

Кормье отреагировал на слова Хабиба о себе и Джоне Джонсе
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а также аналитик Даниэль Кормье прокомментировал недавние слова экс-чемпиона промоушена Даны Уайта в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Ранее Хабиб признался, что не может дружить с Джоном Джонсом, так как тот находится в конфликте с Кормье.

«Мой друг Кормье с ним в конфликте, и автоматически он мне не может быть другом», — говорил ранее Нурмагомедов.

«Один из моих самых любимых людей в мире. Он просто самый лучший и преданный человек, которого только можно встретить», — написал Кормье на своей странице в социальных сетях.

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