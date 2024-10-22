58-летний Майк Тайсон показал, как готовится к бою с Джейком Полом

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, легендарный 58-летний ветеран ринга Майк Тайсон разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал видеонарзки со свих тренировок. В настоящий момент именитый спортсмен продолжает подготовку к поединку с Джейком Полом, который состоится в ночь с 15 на 16 ноября мск.

«Ох, не могу дождаться 15 ноября», — подписал видео легендарный боксёр.

Майк Тайсон показал, как готовится к бою с Джейком Полом:

В общей сложности на счету Тайсона 50 побед при шести поражениях. Пол за время карьеры в боксе принял участие в 11 поединках, в которых одержал 10 побед и потерпел одно поражение.