«Рефери-русофоб дисквалифицировал меня за один такой удар». Билостенный — о победе Нганну

Тяжеловес PFL Сергей Билостенный сравнил свой первый бой с американцем Тайреллом Форчуном и победу камерунца Фрэнсиса Нганну над бразильцем Ренаном Ферейррой в минувшие выходные на турнире PFL. Напомним, в апреле 2023 года Билостенный проиграл Тайреллу Форчуну дисквалификацией, но в августе этого года взял реванш уже в первом раунде.

«Поздравляю Фрэнсиса и всю его команду с убедительной победой. Нганну доказал, что он по-прежнему является одним из самых опасных тяжеловесов на земном шаре. В стойке со стороны Фрэнсиса были тяжелые легкики. Но серьёзных разменов с рук мы не увидели. Нганну грамотно воспользовался преимуществом в борьбе.

Но насчёт финиша у меня есть вопросы. Послушайте, меня дисквалифицировал русофобский рефери всего лишь за один удар в область затылка, где ситуация была на тоненького. Нганну нанес 11 ударов в затылок, и поединок был остановлен. И всё законно, и всё легально, и всем всё понравилось. Я либо что-то не понимаю, либо что-то не так», — сказал боец команды «Рать» Билостенный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Нганну показал кадры с боксёрской тренировки: