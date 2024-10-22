Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хамзат Чимаев провёл совместную тренировку с Арманом Царукяном перед UFC 308

Хамзат Чимаев провёл совместную тренировку с Арманом Царукяном перед UFC 308
Комментарии

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев провёл совместную тренировку с Арманом Царукяном. Фотографиями с занятия поделилась пресс-служба UFC.

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

В настоящий момент Чимаев готовится к участию в турнире UFC 308, где его соперником будет представитель Австралии Роберт Уиттакер. Спортивное мероприятие состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности на счету Хамзата в смешанных единоборствах 13 побед в 13 поединках (шесть побед одержаны нокаутом). В активе Царукяна 22 победы (девять – нокаутом) при трёх поражениях. Следующий соперник Армана пока неизвестен.

Материалы по теме
UFC 308: жёсткий вызов для Буллета, важнейшая проверка Чимаева. LIVE
Live
UFC 308: жёсткий вызов для Буллета, важнейшая проверка Чимаева. LIVE

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android