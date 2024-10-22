Хамзат Чимаев провёл совместную тренировку с Арманом Царукяном перед UFC 308

Непобеждённый боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев провёл совместную тренировку с Арманом Царукяном. Фотографиями с занятия поделилась пресс-служба UFC.

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

Фото: https://t.me/ufceurasia

В настоящий момент Чимаев готовится к участию в турнире UFC 308, где его соперником будет представитель Австралии Роберт Уиттакер. Спортивное мероприятие состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

В общей сложности на счету Хамзата в смешанных единоборствах 13 побед в 13 поединках (шесть побед одержаны нокаутом). В активе Царукяна 22 победы (девять – нокаутом) при трёх поражениях. Следующий соперник Армана пока неизвестен.

ОАЭ — земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен: