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Бетербиеву подарили автомобиль и присвоили звание почётного гражданина Чечни

Бетербиеву подарили автомобиль и присвоили звание почётного гражданина Чечни
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Непобеждённому российскому боксёру, абсолютному чемпиону мира в полутяжёлой весовой категории Артуру Бетербиеву подарили автомобиль Geländewagen. Об этом информирует ChechnyaTODAY.com.

Передача машины прошла в Грозном после торжественного ужина в честь прибытия боксёра в республику. Как отмечает источник, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что автомобиль передан от Федерации бокса Чеченской Республики и Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, сообщается, что Бетербиев стал почётным гражданином Чечни.

Напомним, Артур стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории, одолев соотечественника Дмитрия Бивола.

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