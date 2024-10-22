Бетербиеву подарили автомобиль и присвоили звание почётного гражданина Чечни

Непобеждённому российскому боксёру, абсолютному чемпиону мира в полутяжёлой весовой категории Артуру Бетербиеву подарили автомобиль Geländewagen. Об этом информирует ChechnyaTODAY.com.

Передача машины прошла в Грозном после торжественного ужина в честь прибытия боксёра в республику. Как отмечает источник, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что автомобиль передан от Федерации бокса Чеченской Республики и Регионального общественного фонда имени первого президента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова.

Кроме того, сообщается, что Бетербиев стал почётным гражданином Чечни.

Напомним, Артур стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлой весовой категории, одолев соотечественника Дмитрия Бивола.

Бой Бетербиева и Бивола — на века: