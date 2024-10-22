Хамзат Чимаев встретился с участником шоу Power Slap Василием «Пельменем» Камоцким

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев встретился в Абу-Даби (ОАЭ) с участником американского шоу Power Slap россиянином Василием «Пельменем» Камоцким.

Фото: UFC Eurasia

Напомним, следующий поединок Чимаев проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби. Его соперником станет бывший обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе австралиец Роберт Уиттакер. Их бой станет соглавным на турнире.

В активе чеченского бойца 13 побед, из которых 11 он одержал досрочно. Уиттакер, в свою очередь, имеет в своём рекорде 27 побед и семь поражений.