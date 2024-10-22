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«До чего же я хорош!» Фьюри объяснил, почему до сих пор ездит на старом Volkswagen Passat

«До чего же я хорош!» Фьюри объяснил, почему до сих пор ездит на старом Volkswagen Passat
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Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри объяснил, почему до сих пор ездит на старом Volkswagen Passat.

«Когда люди видят старый кроссовер, который стоит меньше, чем твои ботинки, им наплевать, кто в ней едет. Они видят «Ламбо» или «Феррари» и думают: «Кто это, чёрт возьми, такой? Давайте подойдём к машине и сделаем фото с тем парнем». Но когда они видят маленькую скромную машину, то они сразу же такие: «Там точно не Конор Макгрегор и не Флойд Мейвезер!» Я — Цыганский король. Да, мы ездим на «пассатах». Боже, я такая легенда. До чего же я хорош!» — приводит слова Тайсона портал talkSPORT.

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