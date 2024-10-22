Тренер экс-чемпиона UFC Нганну рассказал об общении своего подопечного с Криштиану Роналду

Эрик Никсик, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе камерунца Фрэнсиса Нганну, рассказал о роли известного португальского футболиста Криштиану Роналду в подготовке своего подопечного к бою с бразильцем Ренаном Феррейрой.

«Криштиану был очень приземлённым, а потом в какой-то момент Фрэнсис встал, чтобы обнять его. Тогда Роналду начал говорить о том, что чувствует энергию Фрэнсиса. Он сказал: «Я просто хочу поддержать тебя». Криштиану рассказывал о потере одного из своих детей и о том, как сильно понимает его. Это было действительно круто. Знаю, что он большая звезда, но там, в раздевалке, Криштиану вёл настолько личный разговор, что создалось ощущение, будто он стал частью нашей команды», — приводит слова Эрика портал Give Me Sport.

Нганну победил Феррейру техническим нокаутом в первом раунде на турнире PFL, который состоялся 20 октября. В мае этого года также стало известно, что 15-месячный сын Фрэнсиса скончался в результате проблем со здоровьем.