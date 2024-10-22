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Хамзат Чимаев усердно тренируется к поединку против Роберта Уиттакера

Хамзат Чимаев усердно тренируется к поединку против Роберта Уиттакера
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем дивизионе, Хамзат Чимаев усердно тренируется к поединку против бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Их бой станет соглавным на турнире, а в главном событии вечера пройдёт титульное противостояние между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.

В активе чеченского бойца 13 побед, из которых 11 он одержал досрочно. Уиттакер, в свою очередь, имеет в своём рекорде 27 побед и семь поражений.

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