Хамзат Чимаев усердно тренируется к поединку против Роберта Уиттакера

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем дивизионе, Хамзат Чимаев усердно тренируется к поединку против бывшего обладателя чемпионского титула UFC в категории до 84 кг австралийца Роберта Уиттакера.

Напомним, поединок между Чимаевым и Уиттакером пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Их бой станет соглавным на турнире, а в главном событии вечера пройдёт титульное противостояние между Илией Топурией и Максом Холлоуэем.

В активе чеченского бойца 13 побед, из которых 11 он одержал досрочно. Уиттакер, в свою очередь, имеет в своём рекорде 27 побед и семь поражений.