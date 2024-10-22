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Хамзат Чимаев объяснил, почему был вынужден сняться с боя против Уиттакера в июне

Хамзат Чимаев объяснил, почему был вынужден сняться с боя против Уиттакера в июне
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Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе, Хамзат Чимаев объяснил, почему его бой с Робертом Уиттакером сорвался в июне.

«Я находился в тренировочном лагере. Первый месяц прошёл очень хорошо, но в последние три недели мой иммунитет упал. Не знаю, что произошло. Все ребята ели одну и ту же еду, что я, но плохо стало только мне. Затем лёг на пару дней в больницу, а потом возобновил тренировки. Но случилось то же самое. Доктор сказал: «Нужно просто не ходить в зал, не тренироваться, не делать ничего». И я отправился домой в горы», — сказал Чимаев в интервью на YouTube-канале UFC Eurasia.

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