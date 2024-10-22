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Фрэнсис Нганну не исключает, что его бой с Джоном Джонсом состоится

Фрэнсис Нганну не исключает, что его бой с Джоном Джонсом состоится
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Бывший чемпион UFC, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну не исключает, что его поединок с действующим обладателем титула UFC американцем Джоном Джонсом всё же состоится.

«Есть шанс, что мы однажды подерёмся. Не могу точно сказать, какова вероятность [что поединок состоится], но она есть. Этот поединок также интересен и Турки Аль аш-Шейху. А его не так много чего интересует», — приводит слова Нганну портал Mirror.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 октября на турнире PFL в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Фрэнсис Нганну победил техническим нокаутом бразильского бойца Ренана Феррейру.

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