Арман Царукян рассказал, когда состоится его бой с Исламом Махачевым

Топовый армянский боец UFC Арман Царукян рассказал, когда состоится его бой с действующим обладателем чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянином Исламом Махачевым.

«Мы должны были провести бой здесь [на турнире UFC 308], а затем в декабре. Но теперь мне сказали, что поединок состоится в начале следующего года. Я готовлюсь и надеюсь, что он произойдёт в январе или феврале. Это точно будет титульный бой. Мне хотелось бы провести бой в эти выходные, поскольку я не хочу тратить своё время и ждать, поскольку у меня в этом году был лишь один бой. Хотел бы, конечно, драться сейчас, потом отдохнуть, а затем защитить титул в следующем году», — приводит слова Армана портал MMAJunkie.