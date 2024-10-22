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Царукян: Махачев не заслуживает 1-го места в рейтинге Р4Р. Его должен занимать Джон Джонс

Царукян: Махачев не заслуживает 1-го места в рейтинге Р4Р. Его должен занимать Джон Джонс
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Топовый армянский боец UFC Арман Царукян считает, что действующий обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Ислам Махачев не должен занимать первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий.

«Нет, он этого не заслуживает [первого места в рейтинге P4P]. Его должен занимать Джон Джонс, поскольку он легенда. Он по-прежнему дерётся. Посмотрим. В следующем месяце ему предстоит провести поединок. Если Джон победит Миочича, то в таком случае он должен вновь занять первое место в этом рейтинге. Когда он завершит карьеру, то ему на смену придёт Ислам», — приводит слова Армана портал MMAJunkie.

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