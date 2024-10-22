Хамзат Чимаев ответил, может ли он драться на турнирах UFC в США

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев ответил, есть ли у него проблемы с въездом в США.

«Люди говорят много разной ерунды. Я был в США и могу приехать в США, но в моей жизни происходит много дерьма — болезни, операции. Вот почему мне не удаётся сейчас драться так, как раньше. Абу-Даби находится не так далёко от моего дома, поэтому я и решил принять поединок на этом турнире [UFC 308].

Я был в Великобритании, США и собираюсь скоро поехать в Австралию где-то в декабре, так что мой следующий поединок может произойти где угодно. Не знаю, у кого со мной проблемы, люди говорят много разных вещей, не знаю», — приводит слова Чимаева портал Bloody Elbow.