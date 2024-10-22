Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту

Шара Буллет поблагодарил добрых русских мужиков за защиту
Комментарии

Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.

— По-прежнему ли ты получаешь поддержку от добрых русских мужиков?
— Вообще, бешеная поддержка на самом деле. Очень сильно приятно. Такую ощущаю защиту от них. Они меня везде поддерживают, везде газ держат за меня. Бывает, смотрю, кто-то хочет плохое что-то написать про меня, они сразу нападают и не дают меня оскорбить, обидеть. Это очень приятно, на самом деле. Спасибо вам большое, русские добрые мужики! Полный вперёд! Россия — чемпион! — приводит слова Шарабутдина портал Sport24.

Материалы по теме
Шара Буллет — уникальная звезда UFC. Блистает без титулов, трэш-тока и громких боёв
Шара Буллет — уникальная звезда UFC. Блистает без титулов, трэш-тока и громких боёв
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android