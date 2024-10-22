Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, поблагодарил добрых русских мужиков за защиту.

— По-прежнему ли ты получаешь поддержку от добрых русских мужиков?

— Вообще, бешеная поддержка на самом деле. Очень сильно приятно. Такую ощущаю защиту от них. Они меня везде поддерживают, везде газ держат за меня. Бывает, смотрю, кто-то хочет плохое что-то написать про меня, они сразу нападают и не дают меня оскорбить, обидеть. Это очень приятно, на самом деле. Спасибо вам большое, русские добрые мужики! Полный вперёд! Россия — чемпион! — приводит слова Шарабутдина портал Sport24.