Александар Ракич намерен «разрушить планы UFC» и стать следующим соперником Алекса Перейры

Топовый австрийский боец сербского происхождения Александар Ракич высказался о предстоящем поединке с Магомедом Анкалаевым.

«Я был счастлив, когда в UFC предложили мне бой с Анкалаевым. Ходили слухи, что он должен был биться с Перейрой. Но когда мне озвучили имя, то сразу сказал «да». Знаете почему? Потому что я устроил шоу на UFC 300. Именно поэтому мне дали поединок с Магомедом.

Для меня это очень серьёзная возможность проявить себя. Я упорно работал над собой и наблюдал за движениями между Анкалаевым и Перейрой. Мне не хотелось ничего говорить об этом. Моей главной целью была полноценная подготовка к Магомеду. Знаете, подойти к этому бою полностью сфокусированным и закатить шоу.

Я отношусь к этому шансу очень серьёзно. Я упорно работал над этим. В социальных сетях видел, как всё шло туда-сюда между Анкалаевым и Перейрой. Не хотел ничего говорить. Моей главной целью было упорно тренироваться, готовиться к Магомеду, быть на 100% сосредоточенным на нём, устроить шоу в субботу и разрушить планы UFC.

Он самый разносторонний парень в дивизионе, не считая меня. Ожидаю, что бой будет идти, как бой по ММА. Мне кажется. что Магомед попытается провести тейкдаун и дальше работать в борьбе. Но я сделал домашнюю работу. За последние несколько недель мне пришлось пройти через настоящий ад. Я сделал всё, чтобы ответить на каждый вызов Анкалаева», — приводит слова Ракича портал MMAJunkie.