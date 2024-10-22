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Илия Топурия: моя цель на ближайшие три года — стать чемпионом UFC в трёх весовых

Илия Топурия: моя цель на ближайшие три года — стать чемпионом UFC в трёх весовых
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Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия рассказал о своей цели на ближайшие три года.

«Вероятно, стать чемпионом мира в трёх весовых категориях — вот моя цель. Вы не увидите меня в полусреднем весе таким, тощим. Вы увидите меня другим. Это моя цель. Подняться в лёгкий вес, забрать пояс, а затем подняться в полусредний вес и забрать пояс там», — приводит слова Топурии портал MMA Fighting.

Напомним, следующий поединок Топурия проведёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Его соперником станет обладатель титула BMF американец Макс Холлоуэй.

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