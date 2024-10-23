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Мераб Двалишвили ответил, когда будет готов подраться с Умаром Нурмагомедовым

Мераб Двалишвили ответил, когда будет готов подраться с Умаром Нурмагомедовым
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили ответил, когда будет готов подраться с топовым российским бойцом Умаром Нурмагомедовым.

«Да, UFC предложили мне подраться с Умаром в декабре. Я ответил, что буду готов к нему в феврале или марте. Вот и всё. Сейчас Умар будет драться вновь. В январе я не буду драться, потому что будет Новый год и Рождество Христово. Мне понадобится время. Февраль и март подойдут мне, буду исходить из этого.

Мне хотелось бы провести три боя в 2025 году. У меня нет проблем с тем, чтобы подраться с Умаром в следующем поединке. Кто бы ни стоял передо мной, я готов. Никогда не выбирал себе соперников и продолжу в том же духе», — приводит слова Мераба портал BJ Penn.

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