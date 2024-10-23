Россиянин Харитон Агрба подерётся за титул IBA в весе до 67 кг

Непобеждённый российский боксёр Харитон Агрба подерётся за титул чемпиона мира в весе до 67 кг по версии IBA с не знающим поражений аргентинцем Габриэлем Росой.

Их бой будет 10-раундовым и станет главным на боксёрском турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт 4 ноября в Самаре.

Российский спортсмен имеет в своём активе 14 побед, из которых девять он одержал нокаутом. В последнем поединке, который состоялся 6 сентября, Харитон победил аргентинца Клаудио Габриэля Данефа и завоевал пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

Аргентинец Роса имеет в своём рекорде 27 побед, из которых 20 были одержаны досрочно. Габриэль располагается на 13-й строчке рейтинга WBA.