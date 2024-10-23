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Арман Царукян отреагировал на предстоящий бой Оливейры и Чендлера

Арман Царукян отреагировал на предстоящий бой Оливейры и Чендлера
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Топовый армянский боец UFC Арман Царукян высказал мнение по поводу предстоящего боя Чарльза Оливейры с Майклом Чендлером.

«Майкл Чендлер точно проиграет. Легкий бой для Чарльза Оливейры, он его задушит или нокаутирует.
Легкие деньги для Оливейры, так рад за него… Так что я буду драться с Исламом, и после этого боя, конечно, [Оливейра] будет драться за титул», —приводит слова Царукяна новостное СМИ MMA Junkie в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, экс-чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра в соцсетях ранее написал, что встретится с бывшим чемпионом Bellator Майклом Чендлером на турнире UFC 309 16 ноября.

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