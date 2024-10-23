Белал Мухаммад — о Топурии: не могу дождаться, когда он снова будет играть в «Шрэке»

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад высказался в сторону действующего обладателя титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузина Илии Топурии, сравнив его с лордом Фаркуадом из мультфильма «Шрэк».

«Не могу дождаться, когда Макс [Холлоуэй] вырубит этого карлика и он снова будет играть в «Шрэке», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, бой между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308, где их противостояние станет главным событием шоу. В обновлённом рейтинге бойцов от 22 октября Макс Холлоуэй поднялся на три строчки и теперь занимает пятое место. Илия Топурия в десятку лучших не вошёл.