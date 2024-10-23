UFC 308: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

26 октября в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 308. Начало боёв запланировано на 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск. В согласном поединке спортивного шоу сразятся Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер, а в главном бою – Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Предлагаем ознакомиться с полным кардом турнира.

Основной кард UFC 308:

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;

Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи — Дэн Иге;

Магомед Анкалаев — Александар Ракич;

Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард:

Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;

Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай;

Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра;

Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;

Фарид Башарат — Виктор Уго;

Исмаил Наурдиев — Бруно Силва;

Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;

Ибо Аслан — Раффаэл Серкейра.

ОАЭ – земля Чимаева. В Абу-Даби Борз безупречен: