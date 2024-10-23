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UFC 308: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников

UFC 308: дата и время, когда, где пройдёт турнир, полный кард участников
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26 октября в столице Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби состоится номерной турнир UFC 308. Начало боёв запланировано на 17:00 по московскому времени. Главный кард стартует в 21:00 мск. В согласном поединке спортивного шоу сразятся Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер, а в главном бою – Илия Топурия и Макс Холлоуэй. Предлагаем ознакомиться с полным кардом турнира.

Основной кард UFC 308:

Илия Топурия — Макс Холлоуэй;
Роберт Уиттакер — Хамзат Чимаев;
Лерон Мёрфи — Дэн Иге;
Магомед Анкалаев — Александар Ракич;
Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян.

Предварительный кард:

Джефф Нил — Рафаэль дос Аньос;
Матеуш Ребецки — Мыктыбек Оролбай;
Абусупьян Магомедов — Брунно Феррейра;
Кеннеди Нзечукву — Крис Барнетт;
Фарид Башарат — Виктор Уго;
Исмаил Наурдиев — Бруно Силва;
Ринат Фахретдинов — Карлос Леал Миранда;
Ибо Аслан — Раффаэл Серкейра.

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