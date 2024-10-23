Илия Топурия: уважаю Хабиба, а кузены Махачева на стероидах

Действующий обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 66 кг) Илия Топурия рассказал, за что уважает прославленного бойца Хабиба Нурмагомедова, а также высказался о команде россиянина.

«Послушайте, что я уважаю в Хабибе, так это то, что он сам относительно к другим действительно с уважением. Он никогда ни о ком не говорит ничего плохого. Остальные много говорят, а он – никогда. Я упомянал Ислама, и после этого выскочили все кузены. Они никогда никого не отправляли в нокаут, их ловили на употреблении стероидов, они супер-мошенники, и вдруг они начинают накатывать. Единственное, о чём мне это говорит, так это о том, что у них повреждена нервная система из-за приёма большого количества стероидов. Ведь это первое, что повреждается», — сказал Топурия на канале KOlmenero в YouTube.

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