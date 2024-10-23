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Джефф Монсон анонсировал выставочный бой с Роем Джонсом

Джефф Монсон анонсировал выставочный бой с Роем Джонсом
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Ветеран смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон рассказал, что 1 марта проведёт поединок с Роем Джонсом. Бой будет носить выставочный характер.

«1 марта планирую выставочный бой по боксу против Роя Джонса. После этого я уйду окончательно», – приводит слова Монсона ТАСС.

В смешанных единоборствах Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Два поединка с его участием завершились вничью и ещё один был признан несостоявшимся. В настоящий момент бойцу 53 года. В середине декабря прошлого года Джефф сообщил, что больше не является гражданином США. В 2018 году получил паспорт Российской Федерации.

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