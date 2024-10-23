Дана Уайт назвал величайшего бойца в истории ММА

Президент UFC Дана Уайт высказался об американском бойце смешанных единоборств (ММА) чемпионе промоушена в тяжёлой весовой категории Джоне Джонсе.

«Думаю, он величайший боец в истории единоборств. Он величайший боец всех времён. Вероятно, Джон Джонс самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле. Есть Али, Тайсон и много других великих тяжеловесов, которых я любою. Но Джон Джонс круче», — сказал Уайт на канале Outta Pocket with RGIII в YouTube.

В общей сложности на счету Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Джон Джонс тренируется с олимпийским чемпионом по борьбе: