Гаджидаудов проведёт поединок с Абдураковым на ACA 182 в Москве

Бывший чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Устармагомед Гаджидаудов проведёт поединок с соотечественником Узаиром «Кочегаром» Абдураковым. Спортсмены сразятся в рамках финального турнира года ACA 182, который состоится 15 декабря в Москве.

Гаджидаудов завоевал титул чемпиона ACA в июле прошлого года, а потерял его в декабре 2023-го в бою с Альбертом Туменовым. В активе 33-летнего Гаджидаудова 17 побед и семь поражений. На счету 29-летнего Абдуракова 19 побед, одно поражение и одна ничья.

ACA 182 пройдёт во дворце Ирины Винер. Главным событием спортивного мероприятия станет финал Гран-при в полутяжёлом весе: Фаридун Одилов – Ибрагим Магомедов.

Материалы по теме Финальный бой Гран-при ACA Туменов — Вагаев перенесён

Топовые бойцы ММА: