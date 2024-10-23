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Гаджидаудов проведёт поединок с Абдураковым на ACA 182 в Москве

Гаджидаудов проведёт поединок с Абдураковым на ACA 182 в Москве
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Бывший чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Устармагомед Гаджидаудов проведёт поединок с соотечественником Узаиром «Кочегаром» Абдураковым. Спортсмены сразятся в рамках финального турнира года ACA 182, который состоится 15 декабря в Москве.

Гаджидаудов завоевал титул чемпиона ACA в июле прошлого года, а потерял его в декабре 2023-го в бою с Альбертом Туменовым. В активе 33-летнего Гаджидаудова 17 побед и семь поражений. На счету 29-летнего Абдуракова 19 побед, одно поражение и одна ничья.

ACA 182 пройдёт во дворце Ирины Винер. Главным событием спортивного мероприятия станет финал Гран-при в полутяжёлом весе: Фаридун Одилов – Ибрагим Магомедов.

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