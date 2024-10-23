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Копылов рассказал, что будет болеть за Петросяна в его бою с Шарой Буллетом

Копылов рассказал, что будет болеть за Петросяна в его бою с Шарой Буллетом
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Российский средневес UFC Роман Копылов поделился симпатиями относительно поединка между своими соотечественниками Шарабутдином Магомедовым по прозвищу Шара Буллет и представителем Армении Арменом Петросяном.

«В бою Армена Петросяна и Шары Буллета болею за своего друга и постоянного спарринг-партнёра Армена. Нас ждёт бой двух ударников мирового уровня. Я считаю Армена более сбалансированным бойцом, и бой с Шарой — идеальная возможность показать всё, на что он способен», — сказал боец команды «Рать» Копылов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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