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UFC показал актуальную физическую форму Чимаева перед его боем с Уиттакером

UFC показал актуальную физическую форму Чимаева перед его боем с Уиттакером
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Пресс-служба UFC продемонстрировала нынешнюю форму непобеждённого чеченского бойца промоушена Хамзата Чимаева, который выступает в среднем весовой категории (до 84 кг).

Фото: UFC

Сейчас Чимаев готовится к поединку с представителем Австралии Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Их бой будет согласным событием спортивного мероприятия.

В общей сложности на счету Хамзата в смешанных единоборствах 13 побед в 13 поединках (шесть побед одержаны нокаутом). Уиттакер к данному моменту провёл 33 боя, в которых добыл 26 побед и потерпел семь поражений.

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