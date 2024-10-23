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«Лучший Борз, когда-либо выходивший в октагон». Чимаев высказался о бое с Уиттакером

«Лучший Борз, когда-либо выходивший в октагон». Чимаев высказался о бое с Уиттакером
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Непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу предстоящего поединка с австралийцем Робертом Уиттакером. Спортсмены сразятся на турнире UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Чувствую себя отлично перед этим боем. В таких тренировочных лагерях до этого я никогда не принимал участия. Такого круга тренеров и такого профессионализма вокруг меня никогда не было. Я вырос на улице, поэтому для меня все бои были дракой. А сейчас мы более профессионально подходим к бою, мне это нравится. Я думаю, должен быть лучший Борз, который когда-либо выходил в октагон. Главная цель — победить. А сабмишеном или нокаутом — мне без разницы. Самое главное – это идти и давить Уиттакера, пока он не сломается. Какая бы победа ни была, мне неважно», — сказал Чимаев на пресс-конференции.

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