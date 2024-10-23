Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring, Тим Цзю потерял позиции

Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring, Тим Цзю потерял позиции
Аудио-версия:
Комментарии

Авторитетное американское издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров первого среднего веса. Положение в нём улучшил лишь один спортсмен – россиянин Бахрам Муртазалиев. Бахрам поднялся сразу на семь позиций и теперь занимает третье место.

Его соперник по недавнему бою, австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю, потерял два места. Сейчас в рейтинге он седьмой. По одной позиции также потеряли Себастьян Фундора, Вёрджил Ортис-младший, Сергей Богачук, Хесус Рамос, Чарльз Конуэлл и Брайан Мендоса.

Топ-10 боксёров первого среднего веса по версии The Ring:

1. Теренс Кроуфорд.
2. Исраил Мадримов.
3. Бахрам Муртазалиев.
4. Себастьян Фундора.
5. Вёрджил Ортис-младший.
6. Сергей Богачук.
7. Тим Цзю.
8. Хесус Рамос.
9. Чарльз Конуэлл
10. Брайан Мендоса.

Напомним, Муртазалиев победил Цзю нокаутом в третьем раунде.

Материалы по теме
Что дальше для Цзю? Изучаем варианты реанимации карьеры Тима
Что дальше для Цзю? Изучаем варианты реанимации карьеры Тима

Самый юный чемпион по боксу:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android