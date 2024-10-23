Муртазалиев поднялся сразу на семь мест в рейтинге The Ring, Тим Цзю потерял позиции

Авторитетное американское издание The Ring представило обновлённый рейтинг лучших боксёров первого среднего веса. Положение в нём улучшил лишь один спортсмен – россиянин Бахрам Муртазалиев. Бахрам поднялся сразу на семь позиций и теперь занимает третье место.
Его соперник по недавнему бою, австралиец с русскими корнями Тимофей Цзю, потерял два места. Сейчас в рейтинге он седьмой. По одной позиции также потеряли Себастьян Фундора, Вёрджил Ортис-младший, Сергей Богачук, Хесус Рамос, Чарльз Конуэлл и Брайан Мендоса.
Топ-10 боксёров первого среднего веса по версии The Ring:
1. Теренс Кроуфорд.
2. Исраил Мадримов.
3. Бахрам Муртазалиев.
4. Себастьян Фундора.
5. Вёрджил Ортис-младший.
6. Сергей Богачук.
7. Тим Цзю.
8. Хесус Рамос.
9. Чарльз Конуэлл
10. Брайан Мендоса.
Напомним, Муртазалиев победил Цзю нокаутом в третьем раунде.