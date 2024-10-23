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«Не пойму, почему он представляет Армению». Шара Буллет — о Петросяне перед их боем в UFC

«Не пойму, почему он представляет Армению». Шара Буллет — о Петросяне перед их боем в UFC
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Известный российский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, высказался о предстоящем поединке с представителем Армении Арменом Петросяном. Их бой пройдёт на турнире UFC 308, который состоится 26 октября Объединённых Арабских Эмиратах.

«Я хорошо знаю Петросяна. Он представлял Россию, тренируется в Дагестане. Армен — чемпион мира по тайскому боксу. Он давно тренируется в Дагестане и пытается впитать в себя все знания, которыми обладают бойцы. Но он пытается впитать в себя то, чем я пропитан с рождения. Армен тренируется в России, Россия ему дала очень многое, но не могу понять, почему он представляет Армению. Ведь он из России», — сказал Буллет на пресс-конференции.

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Как Шара Буллет покоряет мир:

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