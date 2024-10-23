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Бой Саида Нурмагомедова на UFC 308 отменён

Бой Саида Нурмагомедова на UFC 308 отменён
Саид Нурмагомедов
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Российскому бойцу легчайшего дивизиона UFC Саиду Нурмагомедову не смогли найти замену соперника на коротком уведомлении и его поединок на турнире UFC 308 в Абу-Даби отменён. Об этом сообщает MMAMania.

Напомним, первоначально Нурмагомедов должен был провести бой против бразильца Даниэля Сантоса, но он получил травму в процессе подготовки и был вынужден сняться с боя.

Саид свой последний бой проводил в октябре 2023 года, где он победил удушающим приёмом в первом раунде Муина Гафурова. Всего же в активе 32-летнего бойца 21 проведённый бой, и в 18-ти из них он одержал победы (10 досрочно) при всего 3 поражениях.

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