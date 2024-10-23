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Хамзат Чимаев: я всегда остаюсь победителем

Хамзат Чимаев: я всегда остаюсь победителем
Хамзат Чимаев
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Известный шведский средневес UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев дал комментарий во время официальной пресс-конференции посвящённой турниру UFC 308 в Абу-Даби, отметив, что находится в лучшей своей форме за карьеру.

«Всегда тяжело, когда ты хочешь делать то, что ты любишь, но не можешь. Зарабатывать деньги вообще тяжело. Я собираюсь выиграть, забрать свои деньги и поехать домой. Что бы не происходило в моей жизни, я всегда остаюсь победителем. Я борюсь с преградами и выигрываю. Сейчас я в лучшей форме», — сказал Чимаев во время медиа-дня.

Турнир UFC 308 в Абу-Даби состоится 26 октября. В рамках этого турнира Чимаев сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.

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