Хамзат Чимаев: я всегда остаюсь победителем

Известный шведский средневес UFC с чеченскими корнями Хамзат Чимаев дал комментарий во время официальной пресс-конференции посвящённой турниру UFC 308 в Абу-Даби, отметив, что находится в лучшей своей форме за карьеру.

«Всегда тяжело, когда ты хочешь делать то, что ты любишь, но не можешь. Зарабатывать деньги вообще тяжело. Я собираюсь выиграть, забрать свои деньги и поехать домой. Что бы не происходило в моей жизни, я всегда остаюсь победителем. Я борюсь с преградами и выигрываю. Сейчас я в лучшей форме», — сказал Чимаев во время медиа-дня.

Турнир UFC 308 в Абу-Даби состоится 26 октября. В рамках этого турнира Чимаев сразится с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером.