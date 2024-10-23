Чимаев: мне обещали титульники, я их не увидел. Но зарабатываю больше многих чемпионов

Известный средневес UFC Хамзат Чимаев во время официальной пресс-конференции турнира UFC 308 отметил свои высокие финансовые доходы, несмотря на то что ещё никогда не бился за чемпионский титул.

«В UFC обещали титульный поединок после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и с Усманом. Но я доволен тем, сколько зарабатываю. Но я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша», — сказал Чимаев во время медиадня.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ), где Чимаев сразится с экс-чемпионом организации в средней весовой категории UFC австралийцем Робертом Уиттакером.