Магомед Анкалаев: мне уже не хочется говорить о Перейре

Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев во время официальной пресс-конференции турнира UFC 308 отметил свою полную сосредоточенность на предстоящем поединке с Александаром Ракичем.

«Честно говоря, мне уже не хочется говорить о Перейре. Я нацелен на Ракича. Каждый, кто выходит против меня, хочет победить. Но клетка закрывается, и они понимают, что это не так легко. Будем делать свою работу, чтобы удосрочить Александара. И мне вообще неинтересно, что он думает, планирует. Ракич может биться в стойке, у него есть борьба. Но я бы не сказал, что он настолько сложный. У Перейры есть только ударка. Мы его не видели в борьбе», — сказал Анкалаев во время медиадня.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби.