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Магомед Анкалаев считает себя сильнейшим полутяжеловесом UFC

Магомед Анкалаев считает себя сильнейшим полутяжеловесом UFC
Магомед Анкалаев
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Российский полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев отметил во время официальной пресс-конференции турнира UFC 308 в Абу-Даби, что не видит для себя серьёзной оппозиции в рамках полутяжёлой весовой категории.

«Я не вижу для себя угроз в полутяжёлом весе. Я даже сам могу перейти в тяжёлый вес и стать угрозой», — сказал Анкалаев во время медиадня.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби, где Анкалаев проведёт бой против австрийца сербского происхождения Александара Ракича.

Свой предыдущий поединок Анкалаев проводил в январе 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

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