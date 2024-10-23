Мурат Гассиев и Кем Юнгквист обменялись комментариями перед боем 26 октября в Ереване

Экс-чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев и непобеждённый супертяжеловес из Дании Кем Юнгквист обменялись комментариями перед боем 26 октября в Ереване (Армения), где они возглавят вечер бокса «Ночь чемпионов IBA» в 10-раундовом рейтинговом противостоянии в супертяжёлом весе.

Мурат Гассиев: «Мы готовились в Серпухове, и весь лагерь прошёл хорошо. Юнгквист — высокий левша, он непобедим. Я отношусь к нему очень серьёзно, как и ко всем своим соперникам. Что касается изменения даты и места проведения боя — это просто лишь определённые моменты, связанные с организацией поединка. Я не делаю из мухи слона. Перерывы в карьере? Сейчас есть проблемы с организацией боёв в целом. Но самое главное — этот бой состоится. Конечно, я хотел бы боксировать чаще, но, как я уже упоминал, есть препятствия в организации боёв. Я мотивирован и полностью сосредоточен на предстоящем поединке — хочу устроить хорошее шоу и порадовать болельщиков».

Кем Юнгквист: «Мы усердно работали с моим тренером Полем Дювилем. Начали 12 недель назад и провели отличный сбор с хорошими спаррингами. Этот бой с Гассиевым — испытание для меня. Я не дрался за границей уже несколько лет. Готов бросить вызов самому себе и сделать следующий шаг в своей карьере. Я смотрел много боёв Гассиева, он вынослив и обладает большим опытом. Я приезжаю в Армению, чтобы драться и показать зрителям хорошее выступление».