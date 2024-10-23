Александр Волкановски: стратегически мне была бы выгодна победа Холлоуэя над Топурией

Экс-чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски дал комментарий по поводу предстоящего поединка действующего обладателя титула в этом весе Илии Топурии против бывшего чемпиона в этой весовой категории Макса Холлоуэя.

«Я бы предпочёл Илию, потому что я уже трижды дрался с Максом… но я хочу драться как можно скорее.

Однако мой лучший вариант — это бой в феврале в Сиднее против Макса. Я знаю, что Макс готов драться в Австралии, и с точки зрения бизнеса, стратегически мне была бы выгодна победа Холлоуэя над Топурией. Но если вдруг Илия изъявит желание провести бой в Сиднее в случае своей победы, то будет ещё лучше», — приводит слова Волкановски Foxsports.

Напомним, бой Топурия — Холлоуэй состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.