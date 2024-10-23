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Александр Сарнавский сделал прогноз на главные бои турнира UFC 308

Александр Сарнавский сделал прогноз на главные бои турнира UFC 308
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Чемпион AMC Fight Nights в лёгком весе Александр Сарнавский эксклюзивно для «Чемпионата» дал свой прогноз на главные поединки турнира UFC 308, который состоится 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ).

«Шара против Петросяна — это интересный бой, где очень сложно назвать победителя. Здесь 50 на 50.

Анкалаев против Ракича — думаю, будет победа Анкалаева. Он более разносторонний.

Уиттакер против Чимаев — два бойца, которые могут удивить, но, думаю, Чимаев выиграет.

Топурия против Макса — если Макс не пропустит в первых двух раундах, он заберёт по очкам», — сказал Сарнавский.

Напомним, главным событием турнира UFC 308 станет бой чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии против экс-чемпиона в этом весе Макса Холлоуэя.

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