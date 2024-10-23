Яир Родригес назвал фаворита поединка Топурия — Холлоуэй

Один из ведущих полулегковесов UFC мексиканец Яир Родригес рассказал о том, кого видит фаворитом в бою между действующим чемпионом в этом весе Илией Топурией и экс-чемпионом этого дивизиона Максом Холлоуэем.

«Это однозначно будет очень захватывающий поединок. Я думаю, что у Макса будет больше шансов за счёт большого арсенала ударной техники и высокого бойцовского IQ. Да, я знаю, что Топурия является мощным панчером, но Макс умеет держать нужную дистанцию для того, чтобы не попасть под эти страшные удары. Я думаю, что в этом бою победит именно Холлоуэй», — приводит слова Родригеса MMAFighting.

Бой между Топурией и Холлоуэем состоится 26 октября в Абу-Даби на турнире UFC 308.