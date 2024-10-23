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Александр Усик явился на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри в костюме «Хитмана»

Александр Усик явился на пресс-конференцию с Тайсоном Фьюри в костюме «Хитмана»
Александр Усик
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Сегодня, 23 октября в Лондоне состоялась официальная пресс-конференция, посвящённая реваншу между чемпионом мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом мира в этом дивизионе британцем Тайсоном Фьюри, куда Усик явился в костюме наемного убийцы из серии видеоигр «Хитмана».

Напомним, что реванш между Усиком и Фьюри пройдёт 21 декабря в Саудовской Аравии. Их первое противостояние состоялось в мае 2024 года, и завершилось победой раздельным решением судей в пользу Усика по итогам 12 раундов боя.

Для Фьюри поражение в бою с Усиком стало первым в его карьере.

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