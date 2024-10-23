Илия Топурия: Эмметт был намного опаснее Холлоуэя

Чемпион UFC в полулёгком весе Илия Топурия считает, что возрастной 39-летний американец Джош Эмметт, которого он победил единогласным решением судей в 2023 году, был намного опаснее, чем экс-чемпион UFC Макс Холлоуэй, с которым ему предстоит встретиться в главном событии турнира UFC 308.

«Я вас уверяю, бой завершится намного раньше, чем все ожидают. Я буду очень агрессивен в этом поединке. У Холлоуэя нет нокаутирующего удара, он не опасен. Мне кажется, что намного опаснее было драться с Джошем Эмметтом, который обладает действительно серьёзной силой. Драться с ним на протяжении 25 минут было настоящим адом. Да, возможно, он не так техничен, как Макс, но он очень сильный боец. Он обычно изматывает своих соперников и берёт их выносливостью, но я готов драться с ним хоть 10, хоть 20 раундов», — приводит слова Топурии MMAFighting.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби.