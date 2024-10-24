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Александар Ракич уверен в своей победе над Магомедом Анкалаевым

Александар Ракич уверен в своей победе над Магомедом Анкалаевым
Магомед Анкалаев
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Австрийский полутяжеловес UFC сербского происхождения Александар Ракич уверен, что сможет одержать победу над российским бойцом Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

«Все только и говорят о будущем поединке Магомеда Анкалаева с Алексом Перейрой. Не буду много говорить, а просто покажу на деле, что способен разрушить идею этого поединка. В Абу-Даби буду выступать на территории соперника, но не чувствую никакого прессинга, а всё давление, наоборот, на Анкалаеве. Победитель нашего боя должен получить титульный шанс, и я выложусь на максимум, чтобы получить этот шанс. Хочу выиграть досрочно, но если придётся провести в клетке всё отведённое время, то я заберу там все раунды», — приводит слова Ракича MMAJunkie.

Напомним, турнир UFC 308 состоится 26 октября в Абу-Даби.

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