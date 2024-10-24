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Против Винса Макмэна и WWE подан новый иск о сексуальном насилии

Против Винса Макмэна и WWE подан новый иск о сексуальном насилии
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Новый гражданский иск о сексуальном насилии был подан против бывшего президента и основателя популярной федерации реслинга WWE Винса Макмэна, его жены Линды Макмэн, WWE и её материнской компании TKO (владеет также UFC).

Юридическая фирма DiCello Levitt and Murphy, Falcon & Murphy подала иск от имени пяти анонимных клиентов, которые обвиняют бывшего ринг-анонсера WWE Мела Филлипса в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

«У WWE и Макмэнов была ответственность перед этими несовершеннолетними мальчиками, и они подвели их худшим образом. Мы будем активно бороться, чтобы раскрыть всю правду об этом систематическом, коварном и изменяющем жизнь насилии в отношении моих клиентов. Мы благодарим их за смелость, проявленную в их откровении, и обещаем неустанно добиваться для них справедливости», — говорится в заявлении адвоката Марка ДиЧелло.

В пресс-релизе фирмы, объявляющем о судебном процессе, говорится, что все клиенты — бывшие «рингбои» — несовершеннолетние мальчики, которых приглашали помогать собирать ринг перед матчами WWE в 1980-х и в 1990-х годах. Согласно иску, Филлипс (умерший в 2012 году) флиртовал с детьми и подвергал их сексуальному насилию, при этом Винс и Линда Макмэн, как утверждается, знали, что происходит, но не предприняли никаких действий, чтобы остановить это.

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