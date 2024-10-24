Шарабутдин Магомедов — Армен Петросян: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В главном карде турнира свой поединок проведёт российский боец Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, который разделит клетку с 33-летним соотечественником Арменом Петросяном.

Начало турнира запланировано на 17:00 мск. Основной кард стартует в 21:00 мск с поединка Шарабутдина и Армена.

Два года назад Шара Буллет выступал в промоушене «Наше Дело». Затем Магомедов выступал в RCC, где без шансов побил двух ярких средневесов лиги – Сергея Мартынова и Михаила Рагозина. После этого Шара завоевал пояс чемпиона Thailand Fighting Championship, за восемь секунд победив Виаса Кушала. А потом перешёл в UFC.