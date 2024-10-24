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Магомед Анкалаев — Александар Ракич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

Магомед Анкалаев — Александар Ракич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308
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В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В главном карде турнира свой поединок проведёт российский боец Магомед Анкалаев против австрийского полутяжеловеса сербского происхождения Александара Ракича.

UFC 2024. UFC 308, Абу-Даби, ОАЭ
Магомед Анкалаев — Александар Ракич
26 октября 2024, суббота. 21:30 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Александар Ракич

Поединок Анкалаева и Ракича запланирован на 21:30 по московскому времени.

Свой предыдущий поединок Анкалаев проводил в январе 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Ракич выступал в октагоне последний раз 14 апреля 2024 года, уступив во втором раунде техническим нокаутом чешскому звёздному представителю смешанных единоборств Иржи Прохазке.

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