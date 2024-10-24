Магомед Анкалаев — Александар Ракич: дата и время, когда, где будет бой на UFC 308

В субботу, 26 октября, в Абу-Даби состоится масштабный турнир UFC 308. В главном карде турнира свой поединок проведёт российский боец Магомед Анкалаев против австрийского полутяжеловеса сербского происхождения Александара Ракича.

Поединок Анкалаева и Ракича запланирован на 21:30 по московскому времени.

Свой предыдущий поединок Анкалаев проводил в январе 2024 года, где он победил нокаутом во втором раунде бразильца Джонни Уокера.

Ракич выступал в октагоне последний раз 14 апреля 2024 года, уступив во втором раунде техническим нокаутом чешскому звёздному представителю смешанных единоборств Иржи Прохазке.